رئيس الأمن العام في البحرين: اللهم الطف بأهلنا الصابرين الثابتين في غزة

كتب رئيس الأمن العام في البحرين طارق الحسن عبر “إكس”: اللهم الطف بأهلنا الصابرين الثابتين في غزة العزة وفي فلسطين اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم وثبتهم واحقن دمائهم واربط على قلوبهم وانصرهم وارحم شهدائهم وداو جرحاهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم”.

اللهم الطف بأهلنا الصابرين الثابتين في #غزة_العزة وفي #فلسطين اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم وثبتهم واحقن دمائهم واربط على قلوبهم وانصرهم وارحم شهدائهم وداو جرحاهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم #غزة_تحت_القصف — Tariq H.E AlHasan (@Talhassan) October 27, 2023