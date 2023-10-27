السبت 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
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رئيس الأمن العام في البحرين: اللهم الطف بأهلنا الصابرين الثابتين في غزة

منذ 38 دقيقة
رئيس الأمن العام في البحرين

رئيس الأمن العام في البحرين

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كتب رئيس الأمن العام في البحرين طارق الحسن عبر “إكس”: اللهم الطف بأهلنا الصابرين الثابتين في غزة العزة وفي فلسطين اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم وثبتهم واحقن دمائهم واربط على قلوبهم وانصرهم وارحم شهدائهم وداو جرحاهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم”.

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