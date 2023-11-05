رئيس الإمارات يأمر ببدء عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق

أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ “محمد بن زايد” آل نهيان، العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية ببدء عملية “الفارس الشهم 3 ” الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام”.

كما أمر الشيخ محمد بن زايد قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من “هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية” وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

ووجه بن زايد بفتح باب التطوع للأطباء المسجلين في وزارة الصحة ودائرة الصحة-أبوظبي، بجانب فتح باب التطوع للمتطوعين المسجلين لدى الهلال الأحمر والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية.