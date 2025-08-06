رئيس الإمارات يزور روسيا غداً.. إليكم التفاصيل

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيبدأ زيارة رسمية إلى روسيا غدا الخميس 7\8\2025 يلتقي خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وستركز المحادثات على مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا، بهدف تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة.

كما ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء الأربعاء عن الكرملين قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في موسكو.

وحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة موعدا نهائيا لروسيا للموافقة على إنهاء الحرب الأوكرانية أو مواجهة عقوبات جديدة.

هذا وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا قصفت منشأة للغاز في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا لتقويض الاستعدادات لموسم التدفئة.

وأضاف على تيليغرام “هذه ضربة متعمدة لاستعداداتنا لموسم التدفئة، وهي ضربة خبيثة تماما مثل كل ضربة روسية لقطاع الطاقة”.