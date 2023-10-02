رئيس الإمارات يصل قطر لحضور افتتاح معرض إكسبو الدوحة

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى قطر لحضور افتتاح معرض إكسبو الدوحة 2023، وفق ما قالت وكالة الأنباء الإماراتية.

واستعادت الإمارات وقطر العلاقات الدبلوماسية هذا العام بعد أكثر من عامين من إنهاء دول عربية مقاطعة الدوحة.

وسيُقام معرض إكسبو الدوحة 2023 تحت شعار “صحراء خضراء، بيئة أفضل”.

ويهدف المعرض إلى إلهام المجتمع الدولي لتبني حلول مبتكرة للتخفيف من حدة التصحُّر. كما يمثل لحظة إدراك وحراكاً للتوعية ودعوة للتغيير وتعزيز الوعي، وتجمُّعاً للأفكار والعقول التي تعمل على بناء مستقبل مستدام قائم على الأهداف المشتركة والعمل الجماعي.