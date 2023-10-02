الأثنين 17 ربيع الأول 1445 ﻫ - 2 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس الإمارات يصل قطر لحضور افتتاح معرض إكسبو الدوحة

منذ دقيقتين
إكسبو الدوحة

إكسبو الدوحة

A A A
طباعة المقال

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى قطر لحضور افتتاح معرض إكسبو الدوحة 2023، وفق ما قالت وكالة الأنباء الإماراتية.

واستعادت الإمارات وقطر العلاقات الدبلوماسية هذا العام بعد أكثر من عامين من إنهاء دول عربية مقاطعة الدوحة.

وسيُقام معرض إكسبو الدوحة 2023 تحت شعار “صحراء خضراء، بيئة أفضل”.

ويهدف المعرض إلى إلهام المجتمع الدولي لتبني حلول مبتكرة للتخفيف من حدة التصحُّر. كما يمثل لحظة إدراك وحراكاً للتوعية ودعوة للتغيير وتعزيز الوعي، وتجمُّعاً للأفكار والعقول التي تعمل على بناء مستقبل مستدام قائم على الأهداف المشتركة والعمل الجماعي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الهجرة غير الشرعية - تعبيرية
قلق أممي من وفيات المهاجرين في البحر المتوسط
شركة توتال إنرجيز الفرنسية
توتال إنرجيز: المستهلكون سيتحملون تكلفة تحول الطاقة
علم الناتو
الناتو: سنفعل ما بوسعنا لدعم أمن الأردن

الأكثر قراءة

طقس لبنان
المنخفض الجوي وصل إلى لبنان.. إليكم ساعات الذروة
سيارة عالقة نتيجة الأمطار الغزيرة
أولى ساعات الشتوية.. شاهدوا ماذا حل بأوتوستراد جونيه!
طقس لبنان
المنخفض الجوي "الياس".. الأب إيلي خنيصر يحذر من السيناريو الأسوأ!