رئيس الاتحاد الأوروبي: الوضع في أوكرانيا خطير

قال رئيس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشال، إن الوضع في أوكرانيا خطير، ونحن نقدم الدعم لأوكرانيا عسكريا بما في ذلك الأسلحة الفتاكة.

واستدرك لكننا “الاتحاد الأوروبي ليس في حرب مع روسيا”.

ونقلت شبكة “روسيا اليوم” عن ميشال تصريحاته في حوار مع صحيفة “جورنال دو ديمانش”، بأن “الاتحاد الأوروبي ليس في حالة حرب على الإطلاق مع روسيا. الحرب هي تلك التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، وهي دولة صديقة وقريبة جدا من الاتحاد الأوروبي. هذا هو السبب في أننا ندعم أوكرانيا على جميع المستويات”.

ومع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الحادي عشر أعلن مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية، أن عمليات إجلاء المدنيين ستبدأ ظهرا بالتوقيت المحلي (10 بتوقيت جرينتش) خلال وقف مؤقت لإطلاق النار.

ومن المتوقع أن يصل عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 1.5 مليون اليوم الأحد، فيما تضغط أوكرانيا من أجل الحصول على المزيد من المساعدة الغربية بما في ذلك المزيد من العقوبات والأسلحة.

وأضاف ميشال أنه “وبالنسبة لروسيا، على الرغم من الوضع المأساوي الذي نمر به، فقد أبقينا جميع قنوات الاتصال لدينا مفتوحة بغض النظر عن أنها صعبة وهشة. في الوقت نفسه، بشفافية كاملة، ندعم صمود أوكرانيا ومقاومتها قدر الإمكان”.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي: “يجب قول الحقيقة، الوضع في أوكرانيا خطير”.

وأضاف “يجب علينا بذل قصارى جهدنا لضمان وقف التصعيد وتجنب تفاقم الصراع”.