رئيس الاحتياطي الفيدرالي يعترف: "ضبابية" حول تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد

رئيس المركزي الأمريكي: خبراء القطاع الخاص يتوقعون ارتفاع مخاطر الركود

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الجمعة إن البنك لا يتوقع حدوث تباطؤ وفقا لتوقعاته لكنه أقر بأن توقعات القطاع الخاص تتغير في هذا الشأن.

وقال عقب أحدث الإجراءات التجارية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لا نصدر توقعات حول مدى احتمال حدوث ركود، لكن العديد من خبراء التوقعات الخارجيين يفعلون ذلك، ورفع الكثير منهم هذه التوقعات، وإن كانت من مستويات منخفضة للغاية”.

وأضاف “حالة الضبابية شديدة… ما علمناه أن الرسوم الجمركية أعلى من المتوقع، وأعلى مما توقعه جميع الخبراء تقريبا”، وتابع أن من غير الواضح الآن كيف ستسير الأمور.