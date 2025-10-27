الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
رئيس البرازيل: ترامب يضمن إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين البلدين

منذ ساعة واحدة
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (رويترز)

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “ضمن” إحراز تقدم في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والبرازيل خلال لقائهما.

وأوضح لولا، في مؤتمر صحفي على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا، أن المناقشات بينهما كانت إيجابية، متوقعاً أن يسفر التعاون عن نتائج أسرع مما يتوقع البعض.

من جهته وصف ترامب الاجتماع بأنه “جيد” ووصف لولا بأنه “رجل نشيط للغاية”، لكنه أشار إلى أنه غير متأكد من موعد التوصل إلى اتفاق نهائي قائلاً: “سنرى ما سيحدث”.

وتأتي هذه التطورات بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 50% على بعض المنتجات البرازيلية رداً على الحكم بالسجن بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو، وهو ما اعتبره لولا قراراً “غير صائب”.

وأكد الرئيس البرازيلي استعداده لمناقشة أي قضايا مع الولايات المتحدة، بما في ذلك مسائل تتعلق بفنزويلا، مشدداً على مكانة البرازيل الاقتصادية والإقليمية كأكبر دولة في أمريكا الجنوبية.

    المصدر :
  • رويترز

