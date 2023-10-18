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رئيس البرازيل يستنكر قصف مستشفى المعمداني.. "مأساة لا يمكن تبريرها"

منذ دقيقتين
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

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قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (الأربعاء 18-10-2023) إن الغارة التي أسفرت عن مقتل المئات في مستشفى في غزة كانت “مأساة لا يمكن تبريرها”، وجدد دعوته إلى التدخل الإنساني الدولي ووقف إطلاق النار في المنطقة.

وكتب لولا على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، “لا يجب أن يدفع الأبرياء ثمن جنون الحرب”.

في السياق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة في بيان، الأربعاء إن 471 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 314 آخرين فيما وصفها “بالمذبحة الإسرائيلية” في المستشفى الأهلي العربي المعمداني بالقطاع.

 

    المصدر :
  • رويترز

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