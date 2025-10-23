الخميس 1 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
رئيس البرازيل يعلن الترشح لفترة جديدة العام المقبل

منذ ساعتين
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الخميس إنه سيترشح لفترة جديدة العام المقبل، سعيا للفوز بولاية رابعة في منصبه.

وفي حديثه خلال زيارة رسمية إلى إندونيسيا إلى جانب الرئيس برابوو سوبيانتو، أكد لولا أنه لا يزال مفعما بالطاقة على الرغم من تقدمه في السن.

وأضاف “سأكون في الثمانين من عمري، ولكن لديّ الطاقة نفسها التي كنت أتمتع بها في الثلاثين. سأترشح لولاية رابعة في البرازيل”.

وتنتهي ولايته الحالية في أواخر 2026. وفاز الزعيم اليساري بالفعل في ثلاث انتخابات رئاسية، في 2002 و2006 و2022.

وفي وقت سابق من هذا العام، ألمح لولا بالفعل إلى احتمال ترشحه لفترة جديدة، لكنه لم يعلن عن ذلك رسميا وجاءت تصريحاته الأخيرة قبل نحو عام من انتخابات 2026.

ولم يتضح بعد من سيكون منافسه الرئيسي.

    المصدر :
  • رويترز

