رئيس البرلمان الإيراني يهدد برد "موحد وقوي" على قرار أوروبا تفعيل عقوبات "الزناد"

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، عزم بلاده مواجهة قرار الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بإعادة تفعيل العقوبات الدولية والأممية على بلاده (سناب باك).

وأكد في تصريحات اليوم الثلثاء في جلسة علنية للبرلمان”سنعتمد قراراً موحداً قريباً للردع في مواجهة آلية الزناد”

قرار غير محق

كما شدد قاليباف على أن “الترويكا” لا تمتلك حق تفعيل آلية الزناد.

إلى ذلك، اعتبر أن “قرارات الأمم المتحدة ليست مجرد حبر على ورق لكنها لا تحمل تداعيات مؤثرة على الاقتصاد الإيراني”.

أتت تلك التصريحات فيما يرتقب أن يصوت البرلمان الإيراني، على مشروع قانون ملزم للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.