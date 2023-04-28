رئيس البلدية: مقتل امرأة وطفل في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا

لايزال القصف الروسي مستمر على العديد من المدن الاوكرانية وسط استمرار الدب الروسي محاولة السيطرة، بينما تستمر القوات الاوكرانية في المقاومة رغم الخسائر الكبيرة والدمار الذي حل في البلاد منذ اندلاع الصراع منذ عامين تقريباً.

فيما قال رئيس بلدية مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا إن هجوما استهدف المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة 28\4\2023 وأدى إلى مقتل امرأة وطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وقال رئيس البلدية بوريس فيلاتوف عبر تطبيق تيليغرام “قُتلت شابة وطفل في الثالثة من عمره”. ولم يكشف مزيدا من التفاصيل عن الهجوم أو عن وقوع أضرار أو ضحايا آخرين.

واستهدفت هجمات روسية المدن الأوكرانية بعد منتصف الليل على نطاق واسع يمتد من العاصمة كييف إلى وسط أوكرانيا ومنطقة ميكولايف الجنوبية.

هذا وانطلقت إنذارات من الغارات الجوية في أنحاء أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة 28\4\2023، ونقلت وكالة إنترفاكس أوكرانيا للأنباء عن مصادر محلية قولها إن انفجارات وقعت في مدن بمناطق متفرقة من البلاد.

وأفادت الوكالة بأن الأنباء عن الانفجارات وردت بعد منتصف الليل في دنيبرو وكريمنتشوك وبولتافا في وسط أوكرانيا وفي ميكولايف في الجنوب، في حين أفاد مصدر آخر على الإنترنت بوقوع انفجار في منطقة كييف.