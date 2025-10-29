رئيس البنك المركزي الأمريكي: المسؤولون يراقبون أنباء تسريح الموظفين

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الأربعاء “إن البنك المركزي يراقب ما قد يكون تدهورا في ظروف سوق العمل”، إذ يظهر على الأسر ذات الدخل المنخفض المزيد من العلامات على التحديات المالية.

وذكر باول في مؤتمر صحفي “نراقب ذلك بعناية فائقة” لأنه ربما يضعف خلق فرص العمل، في حين أشار إلى أن عمليات التسريح المعلنة لم تدفع طلبات إعانة البطالة إلى الارتفاع حتى الآن.

وأضاف “نعتقد أن هناك شيئا ما”، وهو أن الأسر ذات الدخل المرتفع تبلي بلاء حسنا وتنفق بشكل جيد، في حين يواجه الآخرون تحديات متزايدة.