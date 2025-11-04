رئيس الخطوط المغربية يتوقع تسلم الشركة طائرات جديدة بداية من 2028

قال عبد الحميد عدو الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملكية المغربية، اليوم الثلاثاء “إن الشركة تتوقع البدء في تسلم طائرات من مناقصة كبرى لتوسيع الأسطول اعتبارا من 2028”.

وأضاف أن المناقصة التي طُرحت في أبريل نيسان 2024 طلبت ما يصل إلى 200 طائرة بحلول 2037، وأن الشركة تعكف على تقييم العروض المقدمة من بوينج وإيرباص وإمبراير.

وقال عدو للصحفيين على هامش الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي في الرباط “يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على المناقصة”.

وأضاف عدو أن نحو 25 بالمئة من الطلبية ستتألف من طائرات عريضة البدن والباقي ضيقة البدن، دون أن يكشف أي تفاصيل عن قيمة المناقصة.

وتتوقع الخطوط الملكية المغربية أن تتسلم 15 طائرة جديدة سنويا اعتبارا من 2028. وقال عدو أنه في غضون ذلك، ستحصل شركة الطيران على ما يصل إلى 13 طائرة سنويا، وذلك من خلال التأجير في المقام الأول.

وتوسيع الأسطول جزء من استراتيجية الخطوط الملكية المغربية لتعزيز مكانتها كناقل إقليمي محوري يربط أفريقيا بأوروبا والأمريكتين عبر قاعدتها في الدار البيضاء.

وفي سياق منفصل، ذكر وفقا المكتب الوطني للمطارات أن المغرب طرح مناقصة لإنشاء صالة جديدة بالمطار من شأنها زيادة طاقته الاستيعابية إلى 35 مليون مسافر بحلول 2029، في قفزة من نحو 10.5 مليون مسافر حاليا.