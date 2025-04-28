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رئيس الشاباك يعلن استقالته وسيتنحى عن منصبه

منذ 12 ساعة
رونين بار

رونين بار

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أعلن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي رونين بار، اليوم الاثنين، أنه سيترك منصبه في 15 يونيو/ حزيران المقبل، وذلك بعد صراع مع حكومة بنيامين نتنياهو التي أصدرت قرارا بإقالته الشهر الماضي، بينما جمدت المحكمة العليا تنفيذه.

وقال بار في خطاب ألقاه خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى الجهاز: “بصفتي رئيس الشاباك، تحملت المسؤولية، والآن اخترت أن أعلن عن تطبيق هذه المسؤولية وقررت إنهاء مهامي كرئيس لجهاز الشاباك”.

ووجّه بار رسالة إلى نتنياهو قائلاً: “تطبيق المسؤولية عمليا هو جزء لا يتجزأ من القدوة الشخصية ومن إرث قادتنا، وليس لدينا شرعية للقيادة دون ذلك”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وفي ظل المناقشات بالمحكمة العليا حول إقالته، أضاف بار: “بعد 35 عامًا من الخدمة، ومن أجل إتاحة عملية منظمة لتعيين بديل دائم له وعملية انتقال منظمة للمهام، سأنهي منصبي في 15 يونيو 2025”.

    المصدر :
  • وكالات

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