رئيس الصين سيلتقي بايدن ويحضر قمتي مجموعة العشرين وأبيك

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة إن الرئيس شي جين بينغ سيلتقي بنظيريه الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون ويحضر قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا وقمة أبيك في تايلاند الأسبوع المقبل.

وسيكون الاجتماع مع بايدن، الذي ذكر البيت الأبيض أنه سينعقد يوم الاثنين، أول لقاء مباشر بين الزعيمين منذ أن تولى بايدن منصبه.

وكان آخر اجتماع مباشر بين بايدن وشي أثناء فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. ومنذ ذلك الحين تدهورت العلاقات بين البلدين وبلغت أدنى مستوياتها منذ عقود، لا سيما منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان في أغسطس آب.

وتعتبر الصين الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي جزءا من أراضيها.

ويسعى بايدن لعلاقات مستقرة مع الصين على الرغم من التوتر المرتبط بتايوان وبحر الصين الجنوبي والتجارة وعدد آخر من القضايا.

وذكر بيان وزارة الخارجية الصينية أن شي سيزور جزيرة بالي الإندونيسية لحضور قمة دول مجموعة العشرين من الاثنين إلى الخميس قبل أن يغادر إلى تايلاند لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) من الخميس إلى السبت.