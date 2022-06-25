السبت 26 ذو القعدة 1443 ﻫ - 25 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس الصين يزور هونج كونج للاحتفال بمرور 25 عاما على تسليمها لبكين

منذ 56 دقيقة
الرئيس الصيني شي جين بينغ

الرئيس الصيني شي جين بينغ

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) السبت أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور هونج كونج للاحتفال بذكري مرور 25 عاما على تسليم المدينة إلى بر الصين الرئيسي.

وستكون هذه أول زيارة معروفة لشي خارج بر الصين الرئيسي منذ يناير كانون الثاني 2020 بعد تفشي كوفيد -19. وأضافت شينخوا أنه سيحضر أيضا مراسم تنصيب حكومة هونج كونج في فترتها السادسة.

وسيصبح جون لي الزعيم الجديد للمدينة في الأول من يوليو تموز ليحل محل كاري لام.

وأشرف لي، وهو رجل شرطة كبير سابق تحول إلى موظف مدني، على السياسات الأمنية للمدينة خلال الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للديمقراطية في عام 2019. وقد تعهد بالحفاظ على قبضته القوية على المدينة بموجب قانون الأمن القومي بما يتماشى مع المصالح السيادية للصين.

وتم تسليم هونج كونج إلى الصين في أول يوليو تموز عاما 1997 بعد 156 عاما من الحكم الاستعماري البريطاني

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علما أميركا والصين
الجيش الصيني: طائرة أمريكية عرّضت السلام للخطر
مؤشر زلزال
زلزال بقوة 5.7 درجة يهز جنوب إيران
العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين
العاهل الاردني يدعو لتشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار الناتو

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
الشبان المعتدى عليهم في حادثة عكار
بعدما اعتدى "مجرم" على أجسادهم وكراماتهم.. ماذا يقول شباب عكار؟
الطالبة الأردنية المقتولة.. الوالد يكشف تفاصيل آخر مكالمة هاتفية معها