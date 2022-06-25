رئيس الصين يزور هونج كونج للاحتفال بمرور 25 عاما على تسليمها لبكين

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) السبت أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور هونج كونج للاحتفال بذكري مرور 25 عاما على تسليم المدينة إلى بر الصين الرئيسي.

وستكون هذه أول زيارة معروفة لشي خارج بر الصين الرئيسي منذ يناير كانون الثاني 2020 بعد تفشي كوفيد -19. وأضافت شينخوا أنه سيحضر أيضا مراسم تنصيب حكومة هونج كونج في فترتها السادسة.

وسيصبح جون لي الزعيم الجديد للمدينة في الأول من يوليو تموز ليحل محل كاري لام.

وأشرف لي، وهو رجل شرطة كبير سابق تحول إلى موظف مدني، على السياسات الأمنية للمدينة خلال الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للديمقراطية في عام 2019. وقد تعهد بالحفاظ على قبضته القوية على المدينة بموجب قانون الأمن القومي بما يتماشى مع المصالح السيادية للصين.

وتم تسليم هونج كونج إلى الصين في أول يوليو تموز عاما 1997 بعد 156 عاما من الحكم الاستعماري البريطاني