رئيس الفلبين يهدد كندا بـ”قوارب القمامة”

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هاجم الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، كندا ضمن نزاع طويل حول نفايات كندية تم تصديرها إلى بلاده وهدد بإعادتها إلى هناك.

وقدمت مانيلا عدة احتجاجات دبلوماسية إلى كندا بسبب أطنان من النفايات التي تم شحنها إلى الفلبين بين عامي 2013 و2014.

وأوضحت كندا إن الشحنة كانت صفقة تجارية ولم تدعمها الحكومة.

وقال دوتيرتي للمسؤولين الليلة الماضية “بالنسبة للقمامة الكندية.. أريد إعداد قارب”.

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وأضاف “من الأفضل أن يسحبوا هذا الشيء وإلا فسأعيده بحرا إلى كندا وألقي قمامتهم هناك”.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء قالت السفارة الكندية في مانيلا إن مسؤولين من كلا البلدين يعملون على القضايا المتعلقة بالتخلص من النفايات “بهدف التوصل إلى قرار في الوقت المناسب” و “لضمان معالجة المواد بطريقة تراعي المسؤولية البيئية”.

وكانت شركة كندية نقلت إلى الفلبين بين عام 2013 و2014 ما يزيد على 100 حاوية اكتشفت سلطات الجمارك المحلية أنها تتكون من قمامة تشمل مخلفات مطبخ وحفاضات للبالغين.

المصدر: سكاي نيوز

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