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رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية مخاطباً الشعب.. التفّوا حول بوتين!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2022 5:16 مساءً
رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

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دعا رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الشعب اليوم الأحد إلى الالتفاف حول السلطات في الوقت الذي تواصل فيه موسكو تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وسبق أن أدلى البطريرك كيريل بتصريحات دافع فيها عن تصرفات موسكو في أوكرانيا كما أنه ينظر إلى الحرب على أنها حصن ضد الثقافة الليبرالية الغربية التي يعتبرها “منحطة”.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن كيريل (75 عاما) قوله في عظة ألقاها في موسكو “فليساعدنا الرب على التكاتف خلال هذا الوقت الصعب بالنسبة لوطننا وكذلك الالتفاف حول السلطات”.

والبطريرك كيريل حليف وثيق للرئيس فلاديمير بوتين وقد أثار دعمه للحملة العسكرية الروسية، التي قتل فيها آلاف الجنود والمدنيين الأوكرانيين، غضب البعض داخل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وكذلك في الكنائس في الخارج المرتبطة ببطريركية موسكو.

أزمة اللاجئين تتصاعد

من جهة أخرى، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس السبت، أنَّ “عدد اللاجئين الأوكرانيين بلغ أربعة ملايين و441663 شخصاً على الأقل، منذ تاريخ 24 شباط/فبراير الماضي”.

ويمثّل ذلك أكبرَ موجةِ لاجئين في القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وتشكل نسبة النساء والأطفال 90% من هؤلاء اللاجئين، خصوصاً أن السلطات الأوكرانية لا تسمح للرجال المؤهلين لأداء الخدمة العسكرية بمغادرة البلاد، كما أنَّ الكتائب النازية الجديدة، مثل كتيبة “آزوف”، تمنع خروج المدنيين عبر الممرات الإنسانية، وتحتجزهم كدروع بشرية.

    المصدر :
  • رويترز

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