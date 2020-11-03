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رئيس المجلس الأوروبي عن الانتخابات الأمريكية: ستكون ليلة غير متوقعة

منذ 13 دقيقة
رئيس المجلس الأوروبي

رئيس المجلس الأوروبي

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علق رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على الانتخابات الأمريكية، التي يتنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، قائلا: “ستكون ليلة غير متوقعة”.

وكتب ميشيل في حسابه عبر موقع “تويتر”: “سيحدد شعب الولايات المتحدة المسار الذي يجب أن يسلكه خلال السنوات الأربع القادمة… لحظة مهمة للتفكير في رباطنا عبر الأطلسي والقيم التي يتشارك بها الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة”.

 

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