رئيس المجلس الأوروبي عن الانتخابات الأمريكية: ستكون ليلة غير متوقعة

علق رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على الانتخابات الأمريكية، التي يتنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، قائلا: “ستكون ليلة غير متوقعة”.

وكتب ميشيل في حسابه عبر موقع “تويتر”: “سيحدد شعب الولايات المتحدة المسار الذي يجب أن يسلكه خلال السنوات الأربع القادمة… لحظة مهمة للتفكير في رباطنا عبر الأطلسي والقيم التي يتشارك بها الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة”.

It’s going to be an unpredictable night.

The people of the United States are going to determine which course to take for the next four years.

An important moment to reflect upon our transatlantic bond and the values the #EU shares with the USA. #USAElections2020

