رئيس المخابرات البريطانية: الصين "متواطئة" في الغزو الروسي لأوكرانيا

قال رئيس جهاز المخابرات السرية البريطاني (المعروف باسم MI6) في ظهور علني نادر استضافته بوليتيكو في براغ، الأربعاء ، إن الصين وحاكمها الشيوعي شي جين بينغ “متواطئون تمامًا” في الغزو الروسي لأوكرانيا.

ريتشارد مور – المعروف في مجتمع الاستخبارات باسم “C” – ألقى باللوم أيضًا على الصين لتمكينها من الأعمال الوحشية للمجلس العسكري في ميانمار وحذر من التهديدات للدول الأخرى من “فخ البيانات” الصينية والتقدم التكنولوجي.

وقال إن MI6 يخصص الآن موارد أكثر للتعامل مع الصين أكثر من أي شيء آخر.

وقال مور للمحرر التنفيذي في بوليتيكو آن ماكلفوي: “عندما غزا بوتين أوكرانيا ، كان الصينيون يدعمون الروس بشكل واضح، لقد دعموا الروس بالكامل دبلوماسياً ، لقد امتنعوا عن التصويت في الأصوات الرئيسية في الأمم المتحدة ، لقد كرروا بكل سخرية كل الاستعارات الروسية ، لا سيما في أماكن مثل إفريقيا وأمريكا اللاتينية – إلقاء اللوم على الناتو وكل هذه الأشياء.”

لكن هذا الدعم جاء على حساب حكم فلاديمير بوتين ومكانته في روسيا.

وقال: “ربما حدث ، وأنا أعلم أن العديد من الروس يجدونها غير مريحة للغاية ، هو أن ميزان القوى بينهما قد تغير”. “من الصعب جدًا النظر إليهما وعدم إدراك أن أحدهما يخضع الآن للآخر.”

لقد طرح الحزب الشيوعي الصيني “خطة سلام” فقدت مصداقيتها على نطاق واسع لأوكرانيا ، وغالبًا ما يدعي أنها طرف محايد في الصراع.

منذ أواخر السبعينيات وحتى ما يقرب من عقد من الزمان ، وصف القادة الصينيون السياسة الخارجية للبلاد بأنها “تاو غوانغ ، يانغ هوي” – أو “يخفون النور ويخفون وقتهم”.

لكن في عهد الرئيس شي جين بينغ ، تخلت بكين عن هذا الحذر وأصبحت عدوانية بشكل متزايد في الخارج ، بينما كثفت من القمع في الداخل.

قال مور لصحيفة POLITICO الأربعاء: “نخصص الآن موارد للصين أكثر من أي مكان آخر”. “موارد وحجم جهود وكالة المخابرات الصينية ضخمة وينتشرون في الخارج بأعداد كبيرة.”

وحذر من أن الصين وضعت “مصائد بيانات” لدول أخرى تضعف سيادتها وتزيد من ضعفها ، وخلال الوباء طلبت بكين من الدول مشاركة بيانات التطعيم كشرط لتلقي اللقاحات الصينية.

قال مور: “هذا هو بالضبط نوع الشرط في أي صفقة والذي يجب أن يدق أجراس الإنذار”.

وأشار أيضًا إلى وصول الصين غير المقيد إلى مجموعات البيانات الضخمة في الداخل وممارستها المتمثلة في “تجميع البيانات” بشكل غير قانوني من الخارج أعطتها بعض المزايا في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وقال: “السلطات الصينية ليست منزعجة بشكل كبير من أسئلة الخصوصية الشخصية أو أمن البيانات الفردية ، فهي تركز على التحكم في المعلومات ومنع الكشف عن الحقائق المزعجة”. لكن “خدمتي ، جنبًا إلى جنب مع حلفائنا ، تعتزم الفوز في السباق لإتقان الاستخدام الأخلاقي والآمن للذكاء الاصطناعي” ، أضاف.

وقال إنه بالإضافة إلى دعم الحرب الروسية على أوكرانيا ، فإن بكين تدعم العديد من الأنظمة الاستبدادية البغيضة والفاسدة في جميع أنحاء العالم ، مثل إيران وميانمار.

“في ميانمار ، من المروع رؤية ما يحدث في ذلك البلد الرائع … إنه أمر مأساوي للغاية. أخشى أن تتحمل الصين المسؤولية لأنهم الداعمون الرئيسيون لذلك النظام ومن الصعب أن نرى أنه سيكون قادرًا على العمل بالطريقة التي يعمل بها حاليًا إذا لم يتلق هذا الدعم “.

منذ تأسيسها في عام 1909 حتى عام 1994 ، لم تكن وكالة المخابرات البريطانية الخارجية موجودة رسميًا ، باستثناء أفلام جيمس بوند أو في روايات التجسس. لكن في السنوات الأخيرة ، تراجعت MI6 الحجاب قليلاً.

كان الحدث مع بوليتيكو في مقر إقامة السفير البريطاني في براغ هو ثاني خطاب علني لمور على الإطلاق في دوره كج. وقد تضمن البث المباشر ومقابلة بودكاست مسجلة مع McElvoy – وهي نفسها خبيرة في الحرب الباردة ومؤلفة مشاركة لسيرة ذاتية عن مسؤول جاسوس ألماني شرقي.

هذا هو المظهر العام الوحيد الذي يعتزم مور تقديمه هذا العام.