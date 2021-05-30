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رئيس المخابرات المصرية يزور فلسطين لبحث آخر المستجدات

30 - مايو - 2021
آخر تحديث: 30 - مايو - 2021 10:51 صباحًا
اللواء عباس كامل

اللواء عباس كامل

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من المقرر أن يزور رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، اليوم الأحد، فلسطين للتشاور مع القيادة الفلسطينية حول آخر المستجدات بعد العدوان الاسرائيلي الأخير، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، حسين الشيخ، أعلن أنه من المقرر أن يبحث رئيس المخابرات المصرية مع القيادة الفلسطينية ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها، وكذلك ملف إعادة إعمار غزة، والحوار الفلسطيني الوطني، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

كامل الذي يترأس وفدا مصريا سيلتقي كذلك  في تل أبيب برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شابات ووزير الاستخبارات إيلي كوهين.

وفي السياق ذاته، سيصل وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، القاهرة، حيث سيتلقي نظيره المصري، سامح شكري بحسب ما ذكرت “سكاي نيوز”.

 

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