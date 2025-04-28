رئيس المخابرات المصرية يلتقي بوفد إسرائيلي لبحث الهدنة في غزة

قالت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة في مصر “إن من المقرر أن يلتقي رئيس جهاز المخابرات المصري حسن محمود رشاد مع وفد إسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر اليوم الاثنين في القاهرة”.

وأضافت القناة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود القطرية المصرية لاستئناف وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

من ناحية أخرى، ارتكب الجيش الإسرائيلي، اليوم، مجازر جديدة بحق المدنيين تركزت في مدينة غزة وشمالي القطاع، وشملت أيضا خان يونس جنوبا.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 44 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع -منذ فجر اليوم- معظمهم في مدينة غزة والشمال.

وقد استهدفت أعنف الغارات أحياء في مدينة غزة مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وبحلول مساء اليوم، استهدفت غارات إسرائيلية حيّي التفاح والزيتون شرقي وجنوبي مدينة غزة.

وكان 10 مواطنين استشهدوا في قصف استهدف منزلا بحي الكرامة شمالي مدينة غزة.

وفي بيت لاهيا، أدت غارة إسرائيلية على منزل في وقت مبكر اليوم إلى استشهاد 8 مواطنين وجرح عدد آخر بينهم أطفال، وفقا لمصادر فلسطينية.

كما تنفذ تلك القوات توغلات في محيط بيت لاهيا وبيت حانون شمالا، وعملت خلال في الآونة الأخير على تهجير آلاف السكان منهما.

وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 71 فلسطينيا وإصابة 153 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن الحصيلة -منذ استئناف الحرب على غزة في 18 مارس/آذار الماضي- ارتفعت إلى 2222 شهيدا و5751 مصابا.