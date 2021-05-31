رئيس "الموساد" الإسرائيلي يدعو إلى محاربة النظام الإيراني بكل قوة

قال رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي المنتهية ولايته يوسي كوهين، في كلمة له خلال احتفال لمنحه درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة “بار إيلان”، إنه “يجب مضاعفة الأنشطة ضد النظام الإيراني ومحاربته بكل قوة حتى النهاية”، مضيفاً “يجب العمل حتى يفهم كل من يتجاوز الخطوط الحمراء أنه سيدفع ثمنا باهظا”.

تابع “حتى تتمكن إسرائيل من مواجهة تحدياتها الأمنية يتطلب منها قيادة وشجاعة واستعداد للعمل”، معتبراً أن “النشاط الأمني اليوم هام جدا وليس أقل أهمية من النشاطات الحربية غدا”.

أضاف “نحن نفهم أن السلام ليس مهمة سهلة لذلك تتضاعف خلال السنوات الأخيرة أهمية الحرب السرية”، وتابع: “جهاز الموساد يختص بإدارة معارك مستمرة.. ونحن في حالة دائمة من القتال ضد أعدائنا ومن أجل السلام”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.