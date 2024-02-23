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رئيس الموساد السابق ينتقد خطة نتنياهو.. ما هذا التناقض!؟

منذ 18 ثانية
رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) السابق أفرايم هاليفي

رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) السابق أفرايم هاليفي

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انتقد رئيس الموساد السابق، أفرايم هاليفي، اليوم الجمعة، خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لليوم التالي للحرب في غزة، قائلا إن “إسرائيل تتفاوض مع نفسها”.

وكتب أفرايم هاليفي تغريدة على منصة “إكس” جاء فيها أن هناك تناقضا واضحا في وثيقة نتنياهو حول مع من ينبغي التفاوض حول مستقبل غزة ما بعد الحرب على حماس.

وأوضح هاليفي أن الوثيقة التي قدمها نتنياهو تقضي بعدم وجود أو تمثيل للفلسطينيين، لكن في الوقت نفسه أشار إلى أن التسوية يجب أن يتم التوصل إليها من خلال مفاوضات بين الطرفين.

وبحسب الوثيقة، تنص مقترحات نتنياهو على بند بخصوص الدولة الفلسطينية حيث ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الشعب الفلسطيني.

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