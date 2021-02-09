رئيس “الهيئة السعودية للفضاء” يهنئ الإمارات بإنجاز مسبار الأمل

هنأ الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمسؤولين في وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، والشعب الإماراتي العزيز على وصو

وقالت وكالة الانباء السعودية “واس” إن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز أعرب عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير، الذي سيضاف إلى سجل الإمارات الحافل بالإنجازات، ويعزز موقعها المهم على خارطة الدول المهتمة والمتقدمة في هذا الشأن.

وأكد دعم المملكة العربية السعودية جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في المشاريع والبرامج التي تعمل عليها في مجال الفضاء, متمنياً للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التوفيق والسداد، وللشعب الإماراتي مزيداً من التقدم والازدهار.

وقال إن هذا الطموح لم يكن وليد اليوم وإنما كان منذ عام 1986 عندما التقيت زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكان يتحدث عن الفضاء ويذكر أدق التفاصيل، وكان له طموح كبير بنى على أساسه أجيال وطموحات ومبادرات أسهمت في تحقيق هذا الحلم”.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أن الهدف الأساس هو الجذب العلمي لأن هناك مجموعات كبيرة من الذين عملوا وتابعوا والذين سيتابعون هذا الحدث ويطمحون عندما يتابعون هذا الإنجاز الكبير وهذا الشي يُلهم الأجيال، وهذه التجربة والدراسات التي ستحصل من المسبار ستحاكي الكواكب الأخرى والعلوم الجديدة التي ستؤثر على مجال كوكب الأرض، وتساعد على الاستثمار في المسار العلمي.

ووصل مسبار الأمل الإماراتي إلى مدار كوكب المريخ مساء الثلاثاء في أول بعثة عربية وخامس بعثة عالمية إلى الكوكب الأحمر.

وتعد المهمة الفضائية النوعية بأرقامها القياسية وإنجاز مشروعها في مدة وجيزة مقارنة بغيرها من الدول المتواجدة منذ عقود في قطاع صناعة الفضاء، تجسيداً عملياً لشعار “لا شيء مستحيل” الذي تتبناه دولة الإمارات الساعية إلى التميّز والريادة وتمكين الكفاءات والمواهب الشبابية الوطنية والعربية في قطاع الفضاء المليء بالفرص.