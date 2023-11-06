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رئيس الوزراء الأردني: سنعتبر تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بمثابة "إعلان حرب"

منذ 44 دقيقة
بشر الخصاونة

بشر الخصاونة

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لفت رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الاثنين، أن عمل إسرائيل بأي شكل من الأشكال نحو تهجير الفلسطينيين من الضفة وغزة، سيكون بمنزلة “إعلان حرب” على بلاده.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأردني خلال لقائه عددا من أعضاء البرلمان في العاصمة عمّان، حسبما أوردت وكالة “بترا” الرسمية.

ونقلت الوكالة عن بشر الخصاونة قوله: “أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية خط أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة إعلان حرب”.

وأردف: “كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن في إطار الموقف المتدرّج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته”.

وتابع: “لن ينجح العدوان الإسرائيلي في القفز على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، على خطوط 4 حزيران 1967 وفق حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن معالجة قضايا القدسوالاستيطان والحدود واللاجئين، والحفاظ على المصالح الأردنية”.

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