رئيس الوزراء الأردني: نشعر بالخجل بعد حادثة السلط

قال رئيس الوزراء الأردني د. بشر الخصاونة، اليوم السبت، إن الحكومة تشعر بالخجل والغضب جراء حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي التي أدت إلى 7 وفيات.

وأضاف الخصاونة في إيجاز صحفي، أن الحكومة تعتذر عما جرى وتتحمل كافة المسؤولية عن الحادثة الأليمة، واصفا ما حدث بأنه ”أمر جلل“.

وأكد رئيس الوزراء أن ما حدث من تقصير غير مبرر، مشيرا إلى إقالة وزير الصحة ومدير مستشفى السلط وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق القضائي.

وتوفي 7 أشخاص، السبت؛ بعد انقطاع الأكسجين لمدة ساعة عن مستشفى السلط الحكومي.

وقال مدير المركز الوطني للطب الشرعي في حديث لقناة ”المملكة“ الرسمية، إن عدد الوفيات هو 7 (4 ذكور و3 إناث) وجميعهم مصابون بفيروس كورونا.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا ودعوات إلى إقالة الحكومة الأردنية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة نذير عبيدات استقالته من الحكومة، كما وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى المستشفى وأقال مدير المستشفى.