رئيس الوزراء الأسترالي ينفي اتهامات ماكرون له بـ"الكذب"

نفى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أن يكون كذب يوما بالحياة العامة، مؤكدا أنه قادر على التعامل مع اتهامات بعدم النزاهة وجهت إليه بما في ذلك من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وردا على سؤال حول قيامه بالكذب في حياته العامة، قال موريسون في مقابلة أجرتها معها إذاعة “3 إيه دبليو” الجمعة “لا أعتقد أني قمت بذلك. لا لا”.

وكان الرئيس الفرنسي ماكرون أكد أنه “يعلم” أن موريسون كذب عليه بشأن المفاوضات السرية بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا حول اتفاقية دفاعية أدت إلى نسف صفقة لبيع كانبيرا غواصات فرنسية.

وعلى هامش اجتماع مجموعة العشرين الأخير في روما، سأل صحفي أسترالي ماكرون “هل تعتقدون أن سكوت موريسون كذب عليكم؟”، فرد الرئيس الفرنسي “أنا لا أعتقد. أنا أعلم بذلك”.

وكانت باريس عبرت عن غضبها بعد قرار أستراليا المفاجئ في سبتمبر فسخ العقد من دون إنذار مسبق لشراء 12 غواصة فرنسية ذات دفع تقليدي بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (55 مليار يورو).

وبحسب موريسون فإن هذه الاتهامات لا تقلقه وهو واثق من اتخاذه القرار الصحيح بفسخ اتفاق الغواصات مع فرنسا لحماية الدفاع الوطني الأسترالي.

وأضاف: “لم اخشى أن يثير ذلك استياء البعض” مؤكدا أن تقنية الغواصات النووية الأمريكية لبلاده لم يتم مشاركتها مع دولة أخرى منذ عام 1958″.