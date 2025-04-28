رئيس الوزراء الأوكراني: المساعدات السابقة لن تدخل في اتفاق المعادن مع أمريكا

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أمس الأحد إن أوكرانيا اتفقت على أن المساعدات الأمريكية السابقة المقدمة لكييف لن تكون جزءا من اتفاق المعادن الذي تهدف إلى توقيعه مع واشنطن.

وذكر شميهال في منشور على تطبيق تيلغرام للتراسل “توصلنا إلى اتفاقات مفادها أن الوثيقة لن تحتسب المساعدات المقدمة قبل توقيعها”.

وأضاف شميهال، الذي كان في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولييين، أن هناك “تقدما جيدا” بشأن الاتفاق، بعد اجتماعه مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

وتابع “الأهم هو أننا حددنا بوضوح خطوطنا الحمراء، ويجب أن يحترم الاتفاق الالتزامات الأوروبية ولا يتعارض مع دستور أوكرانيا وتشريعاتها”.

وأوضح أن الفرق القانونية تعمل على الوثيقة.