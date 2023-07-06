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رئيس الوزراء الأوكراني: كييف تعتزم إنهاء التجنيد الإلزامي بعد الحرب

منذ 41 دقيقة
رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال

رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال (رويترز)

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قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال (الخميس 6-7-2023) إن أوكرانيا تخطط للتخلي عن نظام التجنيد الإلزامي والانتقال إلى نموذج جيش احترافي للتقدم خطوة نحو معايير الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وبعد اجتماع مع مسؤولين كبار بالدفاع والأمن نوقشت فيه الإصلاحات المعروفة باسم “الدرع الأوكراني”، قال شميهال إن الحكومة ستواصل أيضا التركيز على دعم زيادة الإنتاج المحلي للأسلحة.

وكتب شميهال على تطبيق تيليجرم “المهمة الأساسية هي إتمام تحول قوات الأمن والدفاع الأوكرانية لتوافق معايير حلف شمال الأطلسي. ويشمل ذلك جميع الجوانب، ابتداء من الأسلحة المستخدمة وحتى التخطيط والتحليل”.

وأضاف “بعد انتهاء الحرب، ستتخلى أوكرانيا عن التجنيد وسيعود الوضع كما كان قبل الحرب. وسيكون أساس دفاعنا هو جيش احترافي”.

وترغب أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتأمل في أن تتلقى إشارة صريحة بشأن إمكانية انضمامها عندما يعقد الحلف قمة في ليتوانيا الأسبوع المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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