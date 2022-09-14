رئيس الوزراء الأوكراني: 38 مليار دولار هو العجز المتوقع في ميزانية عام 2023

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قوله الأربعاء إن أوكرانيا تتوقع عجزا في الميزانية قدره 38 مليار دولار العام القادم سيجري تغطيته بشكل رئيسي بتمويل من صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال شميهال إن سندات وضرائب الحرب ستساعد أيضا في تغطية العجز، مضيفا أنه يأمل بالتوصل لاتفاق حول برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي للعام القادم.

وقال إنه يتوقع أن تقدم الولايات المتحدة 18 مليار دولار وأن يقدم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مساهمة قدرها 12 مليار دولار لكل منهما لمساعدة أوكرانيا في تغطية العجز.

وأضاف أن أوكرانيا ستحصل على مساعدات تمويلية للعام الحالي قيمتها الإجمالية ثمانية مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي، منها ثلاثة مليارات يورو “في شكل منحة”.

وأعلن رئيس الوزراء أيضا عن اتفاقية مع الولايات المتحدة لتوريد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي على مدار الربع الرابع من 2022 والأشهر الثلاثة الأولى من 2023 لدعم احتياطيات أوكرانيا من الغاز للشتاء.

وتعرض اقتصاد أوكرانيا لتدمير جراء الغزو الروسي وتشير أحدث تقديرات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بما يتراوح بين 30 بالمئة و35 بالمئة هذا العام.

وتعتمد البلاد على صادرات السلع الأولية التي تضررت بشدة من هبوط في الإنتاج بسبب القتال وأيضا محدودية قدرات التصدير.