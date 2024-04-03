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رئيس الوزراء الإسباني: تبرير إسرائيل للهجوم على موظفي الإغاثة "غير مقبول"

منذ 30 دقيقة
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

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اعتبر رئيس الوزراء الإسباني، سانشيز، أن تبريرات حكومة الاحتلال الإسرائيلية للهجوم على موظفي الإغاثة “غير كافٍ وغير مقبول”.

وقال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيز “إن تفسيرات إسرائيل عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بمنظمة ورلد سنترال كيتشن جراء غارة جوية في قطاع غزة غير كافية وغير مقبولة”، مطالبا بمزيد من التفاصيل.

ووصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق الواقعة بأنها “حدث مأساوي تسببت فيه قواتنا في إلحاق الضرر بأفراد غير مقاتلين دون قصد”، مضيفا “يحدث هذا في الحرب”.

وقال سانتشيز في إفادة صحفية اليوم الأربعاء خلال زيارة إلى قطر “ذلك غير مقبول وغير كافٍ، ونترقب تفسيرا أقوى وأكثر تفصيلا، وبعده سننظر أي الإجراءات سنتخذ”.

والطاهي الإسباني الأمريكي خوسيه أندريس هو مؤسس منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية.

وظهر اسم منظمة ورلد سنترال كيتشن غير الحكومية على خلفية مقتل مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا من بين سبعة من موظفيها قتلوا في غارة جوية إسرائيلية في وسط غزة أمس الاثنين 1 نيسان / أبريل الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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