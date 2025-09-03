رئيس الوزراء الإسباني: رد فعل أوروبا تجاه الصراع في غزة كان " فاشلاً "

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن رد فعل أوروبا تجاه الصراع في غزة كان ” فاشلا ” ويخاطر بتقويض مصداقيتها العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن بيدرو سانشيز، أول زعيم أوروبي يتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة، قال قبل لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن لصحيفة الغارديان إن الصراع يمثل” إحدى أكثر حلقات العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين قتامة”.

وأضاف “هذا فشل”.

وأوضح “بالطبع واقعيا داخل الاتحاد الأوروبي، هناك دول منقسمة فيما يتعلق بكيفية التأثير على إسرائيل”.

وقال “ولكن، في رأي، هذا غير مقبول، ولا يمكن أن يستمر طويلا إذا أردنا أن نعزز مصداقيتنا عندما يتعلق الأمر بالأزمات الأخرى، مثل التي نواجهها في أوكرانيا”.

وأشار سانشيز إلى أن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب تنهى النظام العالمي الذي ترسخ بعد الحرب العالمية الثانية.

ولكنه أشار إلى أن انسحاب أميركا من مؤسسات كبرى مثل منظمة الصحة العالمية يمكن أن يمنح أوروبا والمملكة المتحدة فرصة لتأكيد قيادتهما عالميا بصورة أكبر.

وقال “الحقيقة الأكثر صدمة التي نواجهها هي أن المهندس الرئيسي للنظام العالمي، وهى أميركا بعد الحرب العالمية الثانية، تعمل على إضعاف هذا النظام العالمي، وهذا أمر لن يعتبر إيجابيا بالنسبة للمجتمع الأميركي أو بقية العالم – خاصة الدول الغربية”.