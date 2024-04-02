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رئيس الوزراء الإسباني: على إسرائيل توضيح ملابسات هجوم قتل عمال إغاثة

منذ 41 دقيقة
رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانتشيث"

رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانتشيث"

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قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمّان إنه يتعين على إسرائيل توضيح الملابسات المحيطة بمقتل سبعة من العاملين لصالح منظمة ورلد سنترال كيتشن التي أسسها الطاهي الإسباني الشهير خوسيه أندريس في ضربة جوية إسرائيلية على وسط غزة.

وارتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي في دير البلح وسط قطاع غزة مساء الاثنين إلى 7 قتلى بينهم 6 أجانب.

وأعرب مؤسس منظمة “ورلد سنترال كيتشن” (المطبخ المركزي العالمي) خوسيه أندريس اليوم الثلاثاء، عن حزنه لمقتل أعضاء في المنظمة بغارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، في حين طالبت أستراليا -التي أكدت مقتل أحد مواطنيها في الغارة- بمحاسبة الفاعلين.

ودعا أندريس -في منشور على منصة إكس- الحكومة الإسرائيلية إلى الكف عن “القتل العشوائي”، وعن فرض قيود على المساعدات الإنسانية، كما طالبها بوقف استخدام الغذاء سلاحا.

وقال المطبخ المركزي العالمي في بيان له “سنوقف عملياتنا مؤقتا وفورا في المنطقة وسنتخذ قرارات بشأن مستقبل عملنا قريبا”.

    المصدر :
  • رويترز

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