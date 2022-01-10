الأثنين 7 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 10 يناير 2022 |
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رئيس الوزراء الإسرائيلي: لن نلتزم بأي اتفاق نووي يتم التوصل إليه مع إيران

منذ 50 دقيقة
نفتالي بينيت

نفتالي بينيت

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق نووي يتم التوصل إليه مع إيران.

وقال نفتالي بينيت في لجنة الخارجية والأمن: “نواجه إيران ووكلائها واسلحتها حولنا ليل نهار، ونعمل على توجيه ضربات هجومية وليس دفاعية فقط”.

وأضاف: “نحن منزعجون من المحادثات النووية في فيينا، لكن إسرائيل ليست طرفا في الاتفاقات ولا يلزمها ما ينتج عنها”.

وأكمل بينيت: “النظام الإسرائيلي في حالة اضطراب منذ عدة سنوات، مما ألحق أضرارا بالغة بالأمن القومي بكل أبعاده..لقد ثبتنا النظام، وأقرنا الميزانية، والاقتصاد قوي وينمو بنسبة 7% مكافحة الإغلاق”.

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