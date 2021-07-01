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رئيس الوزراء الإسرائيلي يزور الإمارات في أكتوبر المقبل

1 - يوليو - 2021
نفتالي بينيت

نفتالي بينيت

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يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت زيارة الإمارات بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، مرجحة أن تتم الزيارة في أكتوبر المقبل، حسب ما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية.

ونقلت “القناة 12” الإسرائيلية عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية رافقوا يائير لابيد في زيارته إلى الإمارات، قولهم إن الإماراتيين معنيون بـ”تعزيز التعاون مع إسرائيل في أسرع وقت ممكن”، وأشاروا إلى أن “المسؤولين في الإمارات محبطون للغاية من عدم التقدم العملي في العلاقات الثنائية بين الجانبين على الرغم من مرور 10 أشهر على توقيع اتفاقيات التطبيع”.

ورجح مسؤولون في الخارجية الإسرائيلية ارتفاع وتيرة زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى الإمارات، بعد رفع الحظر الذي كان قد فرضه رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، الذي كان يعتزم أن يسجل بنفسه أول زيارة رسمية رفيعة المستوى إلى الإمارات.

وكان لابيد افتتح الثلاثاء الماضي في أبوظبي، أول سفارة إسرائيلية في الخليج بعد أقل من عام على تطبيع العلاقات بين البلدين، كما افتتح قنصلية في دبي، ضمن زيارة رسمية هي الأولى لوزير إسرائيلي منذ التوقيع في البيت الأبيض على اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات الرسمية.

والتقى وزير الخارجية الاسرائيلي بعدد من المسؤولين الإماراتيين.

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