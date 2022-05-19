رئيس الوزراء الإيطالي يدعو إلى وقف عاجل لإطلاق النار في أوكرانيا

دعا رئيس الوزراء الإيطالي “ماريو دراجي” اليوم الخميس إلى وقف عاجل لإطلاق النار في أوكرانيا حتى تبدأ مفاوضات جادة لإنهاء الحرب التي بدأت مع الغزو الروسي قبل ثلاثة أشهر تقريبا.

وأبلغ دراجي مجلس الشيوخ في روما أنه “يجب التوصل إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن” وذلك في افتتاح جلسة حول دور إيطاليا في دعم أوكرانيا.

كما ذكر أنه من المهم مواصلة الضغط على روسيا من خلال العقوبات الاقتصادية “لأنه يتعين علينا جلب موسكو إلى طاولة المفاوضات”.

في سياق متصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها إن روسيا ستطرد 24 دبلوماسيا إيطاليا في خطوة انتقامية هي الأحدث في سلسلة من الردود المتبادلة مع الدول الأوروبية التي طردت دبلوماسيين روس.

وفي روما قال رئيس الوزراء الإيطالي إن قرار روسيا طرد الدبلوماسيين يعتبر “عملا عدائيا” وإن القنوات الدبلوماسية مع روسيا يتعين ألا تقطع.

وأضاف دراجي: “يجب ألا يؤدي هذا على الإطلاق إلى قطع القنوات الدبلوماسية لأننا إذا نجحنا، من خلال هذه القنوات، فسوف يتحقق السلام وهذا بالتأكيد ما نريده”.