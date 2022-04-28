رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يصل السعودية في زيارة رسمية

وصل رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، إلى المملكة العربية السعودية، مساء الخميس، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

ووفق وكالة الأنباء السعودية “واس”، وصل رئيس وزراء باكستان، إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه.

وكان في استقبال شريف، بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وتأتي زيارة شريف بعد أكثرمن أسبوع على انتخابه من قبل البرلمان الباكستاني رئيسا للوزراء في أعقاب أزمة دستورية مستمرة، بلغت ذروتها حين خسر رئيس الوزراء عمران خان تصويتا على حجب الثقة عنه في البرلمان.

وتتزامن زيارة شريف، مع أخرى تاريخية يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة تهدف لتحسين العلاقات على أساس الاحترام والثقة المتبادلين.

وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الزيارة تستغرق يومين، وإنه سيبحث خلالها علاقات أنقرة مع المملكة وسبل زيادة التعاون بين البلدين.

ويشكل ذلك تغيرا جذريا في السياسة بين البلدين وربما يعتبر أكبر خطوة في جهود أنقرة منذ عام 2020 لإصلاح علاقاتها المتوترة بقوى إقليمية منها الإمارات وإسرائيل ومصر والسعودية.