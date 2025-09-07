رئيس الوزراء البريطاني: الهجوم على كييف أصابني بصدمة

عبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأحد عن صدمته بعد أن شنت روسيا خلال الليل أكبر هجوم جوي لها خلال الحرب على أوكرانيا والذي أدى لاشتعال النيران في مبنى الحكومة الرئيسي في كييف.

وقال ستارمر في بيان “شعرت بالصدمة من الهجوم الوحشي الليلي الأخير على كييف وعلى أنحاء أوكرانيا، والذي أسفر عن مقتل مدنيين وقصف بنية تحتية”.

وأضاف “لأول مرة يتضرر مقر الحكومة المدنية في أوكرانيا. تُظهر هذه الضربات الجبانة أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يعتقد أن بإمكانه التصرف دون خوف من العقاب. هو ليس جادا بشأن السلام”.

وفي وقت سابق أكدت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيردينكو أن سطح مبنى مقر الحكومة في كييف وطوابقه العلوية تعرّضت لأضرار جراء ضربة روسية صباح الأحد.

وقالت سفيردينكو في منشور على تلي غرام إن “السطح والطوابق العلوية تضررت جراء هجوم للعدو”، مردفة أن “فرق الإنقاذ تعمل على إخماد الحريق”.

جاء ذلك بعدما أعلن مسؤولون أوكرانيون في وقت سابق الأحد مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في هجوم روسي كبير بمسيرات على كييف، مع تصاعد الدخان من سطح مبنى حكومي رئيسي.

مقتل طفل يبلغ عاماً

كما أفاد رئيس إدارة مدينة كييف، تيمور تكاشينكو، أن من بين القتلى طفل يبلغ عاماً واحداً، تم انتشال جثته من تحت الأنقاض من قبل رجال الإنقاذ.

من جهته ذكر رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، أن حطام المسيرات الروسية أصاب مبنى سكنياً في حي سفياتوشينسكي وآخر بحي دارنيتسكي في كييف.