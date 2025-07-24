رئيس الوزراء البريطاني: كارثة غزة الإنسانية "لا توصف"

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “إن المعاناة والمجاعة اللتين تشهدهما غزة كارثة إنسانية لا توصف ولا يمكن تبريرها”، داعيا إسرائيل إلى السماح فورا بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وأضاف في بيان أن حالة “المعاناة والمجاعة اللتان تشهدهما غزة لا يمكن وصفها أو تبريرها. ورغم خطورة الوضع منذ فترة، فإنه (تفاقم)إلى مستويات لم يسبق لها مثيل ويستمر في التدهور. نشهد كارثة إنسانية”.

وقال ستارمر إنه سيجري اتصالا عاجلا مع شركائه من فرنسا وألمانيا يوم الجمعة لمناقشة ما يمكن فعله “لوقف القتل وتزويد الناس بالطعام الذي يحتاجونه بشدة”.

من جهته، قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف -اليوم الخميس- إن واشنطن ستدرس الآن خيارات بديلة لإعادة الأسرى بعد رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي وصفه بأنه يظهر عدم رغبتها في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، في حين استدعت إسرائيل فريق التفاوض بشأن غزة لإجراء مزيد من المشاورات.

وأضاف ويتكوف أنه تقرر إعادة فريقهم من الدوحة لإجراء مشاورات، معتبرا أن حماس غير منسقة ولا تبدي حسن نية رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء.

وعبر المبعوث الأميركي عن أسفه أن تتصرف حماس بهذه الطريقة التي وصفها بالأنانية، مشددا على أن بلاده مصممة على إنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم في غزة، ومحاولة تهيئة بيئة أكثر استقرارا لسكان القطاع.

وكان ويتكوف وصل إلى إيطاليا لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، وذكرت تقارير صحفية أميركية وإسرائيلية أنه سيعقد لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من الشرق الأوسط.

كما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية العمل مع أطراف إقليمية مثل قطر ومصر للتوصل إلى صيغة تنهي الحرب وتتيح إدخال المساعدات لغزة، مشيرة إلى تقدم ملموس في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.