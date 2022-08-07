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رئيس الوزراء التايواني: الصين استخدمت "بغطرسة" إجراءات عسكرية لتعكير السلام

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آخر تحديث: 7 - أغسطس - 2022 7:26 صباحًا
جنود من الجيش التايواني

جنود من الجيش التايواني

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قال رئيس الوزراء التايواني سو تسينج تشانج الأحد، إن الصين استخدمت “بغطرسة” إجراءات عسكرية لتعكير السلام والاستقرار الإقليميين وذلك ردا على التدريبات بالذخيرة الحية التي أجراها الجيش الصيني حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

ودعا أيضا سو في حديثه للصحفيين في تايبه بكين إلى عدم استعراض عضلاتها العسكرية وأدان “الأعداء الأجانب” الذين قال إنهم يحاولون تقويض معنويات الشعب التايواني من خلال الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل.

هذا وقالت وزارة الدفاع التايوانية الأحد إنها أرسلت طائرات وسفنا للرد “بشكل مناسب” على التدريبات العسكرية الصينية حول الجزيرة.

وقالت الوزارة بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي في بيان صحفي إن العديد من السفن العسكرية والطائرات والطائرات المسيرة واصلت إجراء تدريبات مشتركة بالقرب من تايوان صباح الأحد 6 أغسطس، لمحاكاة هجمات على تايوان والسفن التايوانية

    المصدر :
  • رويترز

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