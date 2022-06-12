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رئيس الوزراء التايواني: تايوان لا تريد إغلاق الباب أمام الصين

منذ 55 دقيقة
تايوان

تايوان

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قال رئيس الوزراء التايواني سو تسينج تشانج الأحد، إن تايوان لا تريد إغلاق الباب أمام الصين ومستعدة للتواصل بنية طيبة ولكن على أساس المساواة ودون فرض شروط سياسية مسبقة.

وتراجعت العلاقات بين تايبه وبكين إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين مع زيادة الضغط السياسي والعسكري من الصين لحمل الجزيرة على قبول سيادتها. وتقول الصين إن تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي إقليم تابع لها.

وقال وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه في وقت سابق اليوم الأحد في منتدى أمني في سنغافورة إن الحكومة الصينية تسعى إلى “إعادة التوحيد السلمي” مع تايوان لكنها تحتفظ “بخيارات أخرى”.

وقال رئيس الوزراء التايواني ” مادامت هناك مساواة ومعاملة بالمثل وعدم وضع شروط سياسية مسبقة فنحن على استعداد للتواصل بنية طيبة مع الصين.

“تايوان لا تريد أن تغلق الباب في وجه الصين. إن الصين هي التي تستخدم وسائل مختلفة لقمع تايوان ومعاملتها بشكل غير منطقي”.

    المصدر :
  • رويترز

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