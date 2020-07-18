رئيس الوزراء الفرنسي: دورنا هو الوقاية عبر إجراء المزيد من الفحوص وتعزيز الوعي

نفى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس لقناة “فرانس 2” أن يكون الوضع الصحي المرتبط بفيروس كورونا المستجد في فرنسا “خطيرا”، غير أنه دعا في الوقت نفسه إلى “مزيد من اليقظة”.

وقال كاستيكس، إنه “يجب أن نكون يقظين. لسنا في وضع خطير، لكن هذا الوضع يتطلب مزيدا من اليقظة”، وذلك في وقت يرتفع معدل انتشار الفيروس في مناطق عدة، بينها بريتاني (غرب).

وردا على احتمال إعادة فرض حجر صحي في فرنسا على غرار الحجر الذي تقرر الجمعة فرضه في برشلونة، أشار كاستيكس إلى أن الأرقام في هذه المدينة الواقعة في منطقة كاتالونيا تدل على “تدهور أكبر بكثير مما نشهده” على الأراضي الفرنسية وأنه حدث “تساهل لا شك فيه”.

وأضاف “لكننا لا نعرف ماذا سيحدث بعد ثلاثة أسابيع ودورنا هو الوقاية عبر إجراء المزيد من الفحوص وتعزيز الوعي لدى مواطنينا”، معترفا بأن التأخير طال في بعض المختبرات لإجراء فحوص. وقال “يبدو أن هذه الظاهرة تفاقمت قليلا هذه الأيام”.

وذكر رئيس الوزراء الفرنسي بأن وضع الكمامات سيكون إلزاميا في الأماكن العامة المغلقة مثل المحلات التجارية والأسواق المغلقة اعتبارا من الأسبوع المقبل، موضحا أن المرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ في هذا الشأن سينص على “عقوبات” بدون أن يذكر تفاصيل.

وحول الرحلات الجوية، قال كاستيكس إنه يأمل بأن يصبح إجراء الفحص إلزاميا “عند مغادرة البلد (الأجنبي) وأن نتمكن من تعزيز الإجراءات عند الوصول إذا لم يتمكن شخص ما قادم من هذه الدول من الخضوع لفحص، لأنه في بعض الدول ومقارنة بنا، جهاز الفحص والوقاية أضعف”.

وأضاف “نحن نعزز الإجراءات في المرافئ والمطارات”.