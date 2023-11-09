رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل لا تشن حربا على حماس بل على جميع الفلسطينيين

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مؤتمر للمساعدات في باريس، الخميس، على أن الفلسطينيين في حاجة لحماية دولية.

وأضاف أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينتهك وأن جرائم حرب ترتكب.

كما أضاف أن إسرائيل لا تشن حربا على حركة حماس بل على جميع الفلسطينيين.

من جهة أخرى، اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس إسرائيل بتنفيذ ما وصفته بأنه “تهجير صامت” في الضفة الغربية، تزامنا مع حربها على قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحرب على غزة “تتزامن مع حرب إسرائيلية رسمية لتعميق جريمة التهجير الصامت في الضفة والسيطرة على المزيد من الأرض وتخصيصها لصالح الاستيطان”.

“تحذيرات مما تمهد له إسرائيل”

وحملت الخارجية الفلسطينية “الحكومة الإسرائيلية والدول التي تدعمها وتوفر لها الحماية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استهدافها للمدنيين الفلسطينيين والضغط الكبير الذي تفرضه على حياتهم”.

فيما حذرت الوزارة من “تداعيات ذلك وحدوث انفجارات في الضفة الغربية يصعب السيطرة عليها، ومن أي مشاريع سياسية تمهد” لها إسرائيل.