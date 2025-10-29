الأربعاء 7 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 29 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر من انزلاق غزة إلى الفوضى

منذ ساعتين
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى

A A A
طباعة المقال

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، من انزلاق قطاع غزة إلى الفوضى وتعطيل خطط إعادة الإعمار بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأبدى مصطفى خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله تخوفه من “تراجع الزخم والاهتمام الدولي مع كل يوم يتأخر فيه الإجماع الفلسطيني على توحيد مؤسسات الدولة”، مشيرا إلى أهمية “تمكين دولة فلسطين من القيام بواجبها تجاه أهلنا في القطاع”.

ولم تتوصل حركتا فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحماس بعد إلى اتفاق لتشكيل لجنة من المستقلين تتولى إدارة قطاع غزة لفترة مؤقتة، وفقا لما جاء في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال مصطفى “شعبنا دفع ثمنا باهظا على مدار عامين من القتل والتهجير، وهذا الثمن لا يجوز أن ينتهي إلى فوضى أو ترتيبات تكرس الأمر الواقع، أو تحويل قضيتنا إلى حالة إغاثية فقط”.

وأضاف أن “المطلوب في هذا الوقت الحرج (هو) موقف وطني واضح وصادق، ومضاد لقرارات الاحتلال، بما يمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها الكامل على الأرض في غزة، لتنفيذ خططها للإغاثة والتعافي والإعمار وإعادة الاستقرار”.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول، بعد حرب على مدى عامين أدت إلى تدمير مساحات واسعة من القطاع.

وقال مصطفى إن خطط السلطة الفلسطينية للإغاثة والإعمار “تحظى بتأييد المجتمع الدولي وأهلنا في القطاع على حد سواء”.

وتنص خطة ترامب على وقف فوري لإطلاق النار وتبادل كل الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل وانسحاب إسرائيلي مرحلي من قطاع غزة ونزع سلاح حماس وتشكيل لجنة مستقلة من التكنوقراط تتولى إدارة القطاع تحت إشراف هيئة دولية.

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الشرطة التنزانية
شرطة تنزانيا تفرض حظر تجول في دار السلام بعد عنف الانتخابات
علم إيطاليا
إيطاليا تحذر رعاياها وتطالبهم بمغادرة مالي بسبب مخاوف أمنية
أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يصوتون على قضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 12 سبتمبر 2025. رويترز
الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الحصار على كوبا رغم ضغوط واشنطن

الأكثر قراءة

مؤشر زلزال
زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
مدرسة -تعبيرية
توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون
شركة (طيران عدن)
شركة طيران جديدة باليمن تطلق أولى رحلاتها إلى القاهرة