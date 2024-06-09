رئيس الوزراء القطري: الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار بغزة

أعرب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، عن الحاجة الملحة لبذل المساعي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تطال المنطقة والعالم بأسره، خاصةً مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد آل ثاني على أنه يجب الضغط لوقف إطلاق النار بغزة لأنها نواة التوتر والمخاطر في البحر الأحمر، واعتبر أن العدوان الإسرائيلي على غزة نقطة تحول فارقة في تاريخ الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف “لا نزال نشاهد عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الحرب الهمجية في غزة”.

وبحسب آل ثاني فإن مواجهة التحديات الإقليمية تستلزم تكثيف الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

وحول دور بلاده أكد آل ثاني أن قطر عملت منذ أكتوبر مع شركائها لحل الأزمة لمنع فتح جبهة جبهات نار أخرى.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.