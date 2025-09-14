رئيس الوزراء القطري: الممارسات الإسرائيلية لن توقف جهود الوساطة مع مصر وأمريكا لإنهاء حرب غزة

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن “ممارسات إسرائيل لن تثنينا عن مواصلة جهودنا مع مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب”، وأن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وقال رئيس الوزراء القطري في كلمة له الأحد، بعد اجتماع وزاري تحضيري مغلق، عشية قمة عربية إسلامية تبحث العدوان الإسرائيلي على قطر: “نثمن الإجماع الدولي في مجلس الأمن على إدانة إسرائيل ودعم قطر.. وممارسات إسرائيل لن تثنينا عن مواصلة جهودنا مع مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب”.

وأضاف “حان الوقت لتوقف المجتمع الدولي عن الكيل بمعايير مزدوج، ويجب عدم السكوت والتهاون أمام هذا العدوان البربري، وأن الاعتداء على سيادة قطر خرق صريح للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والأخلاقية”.

وشدد على أن “عدوان إسرائيل لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض، وأن ما يشجع إسرائيل على الاستمرار بنهجها عجز المجتمع الدولي عن محاسبتها، وأن الهجوم الإسرائيلي ليس اعتداء على موقع بل على مبدأ الوساطة بحد ذاته”.

وأوضح أن العدوان الإسرائيلي المتهور والغادر ارتكب أثناء استضافة قطر مفاوضات بشأن غزة، وأنه لا يمكن توصيف الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة إلا كإرهاب دولة”.

وأكد أن “تمادي إسرائيل بانتهاك القانون الدولي تجلى في الهجوم الهمجي على الدوحة”

ومن المتوقع أن تحشد قمة قادة الدول العربية والإسلامية في الدوحة غدا الاثنين الدعم لقطر في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأسبوع الماضي الذي استهدف حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت حماس إن الهجوم أدى لاستشهاد خمسة من أعضائها لكن قادة الحركة المستهدفين قد نجوا.

ودفعت الضربة دول الخليج حليفة الولايات المتحدة إلى توحيد الصفوف، مما زاد من توتر العلاقات بين الإمارات وإسرائيل اللتين أبرمتا اتفاقية لتطبيع العلاقات في عام 2020.

وتجمع القمة الطارئة أعضاء جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وبدأت باجتماع لوزراء الخارجية اليوم الأحد لمناقشة مشروع قرار.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لصحيفة الشرق الأوسط “انعقاد القمة في ذاته هو رسالة جوهرها أن قطر ليست وحدها… وأن الدول العربية والإسلامية تقف إلى جوارها”.