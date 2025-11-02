الأحد 11 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 2 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس الوزراء القطري: جهة التواصل بين الغزيين والقوة الدولية يجب أن تكون فلسطينية

منذ 55 دقيقة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه يجب صدور تفويض واضح للقوة الدولية التي سيتم نشرها في غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

جاء ذلك في حديث رئيس الوزراء القطري لشبكة سي.إن.إن الأميركية.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على ضرورة أن تحظى القوة الدولية بتفويض واضح، موضحا “نعمل مع واشنطن لاستصداره”.

وقال إن جهة التواصل بين الغزيين والقوة الدولية يجب أن تكون فلسطينية.

وفي ذات السياق، أكد الأردن وألمانيا أن القوة الدولية المزمع أن تنتشر في قطاع غزة يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي “كلنا متفقون على أنه من أجل أن تتمكن قوة الاستقرار من أن تكون فاعلة في أداء مهمتها، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي”.

أما وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فأعرب عن دعم برلين لمنح القوة الدولية في غزة تفويضا أمميا لأنها ستكون “في حاجة إلى سند واضح في القانون الدولي”.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

شعار أوبك على مقرها في فيينا
أوبك+ يعلق زيادة إنتاج النفط بعد ديسمبر وسط مخاوف من تخمة المعروض
المدعية العامة العسكرية المنتهية ولايتها يفعات تومر يروشالمي
الشرطة الإسرائيلية تعلن العثور على المدعية العامة العسكرية المعزولة
قطاع التعليم في ليبيا
نقص الكتب الدراسية في ليبيا يفجر أزمة بقطاع التعليم وصلت إلى القضاء

الأكثر قراءة

غارة إسرائيلية على سيارة في كفر رمان بجنوب لبنان
بينهم قيادي كبير.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أربعة كوادر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله
جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
خطة إسرائيل خطيرة في جنوب لبنان.. ومشاريع اقتصادية ضخمة لاستقطاب أبناء القرى الحدودية!
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
فايننشال تايمز.. هكذا يستغل حزب الله (Whish Money - OMT) لتحصيل أمواله!‎