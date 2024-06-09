رئيس الوزراء القطري دعا الى الضغط لوقف إطلاق النار في غزة

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: “إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة باتت نقطة تحول فارقة في تاريخ الشرق الأوسط والعالم”، مشيراً إلى أن “المجتمع الدولي ما زال عاجزاً عن وقف ما وصفها بالحرب الهمجية في القطاع”.

وأضاف -في كلمة افتتاحية للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون المنعقد في الدوحة- أن “مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمنطقة تستلزم تكثيف الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة”.

وأكد أن “الدوحة عملت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع شركائها الإقليميين والدوليين، لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وحل الأزمة، لمنع فتح جبهات نار أخرى في المنطقة”، كما دعا إلى “الضغط لوقف إطلاق النار في غزة”، معتبرا أنها “نواة التوتر والمخاطر في البحر الأحمر”.

يذكر أن قطر والولايات المتحدة ومصر تتوسط منذ أشهر في محادثات غير مباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل تهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وكذلك صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.