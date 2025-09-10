رئيس الوزراء القطري: نبحث مع الشركاء بالمنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع شبكة “سي.إن.إن” اليوم الأربعاء “إن قطر تبحث مع الشركاء بالمنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، أمس الثلاثاء”.

وأضاف أن هناك خططا جارية لعقد قمة في الدوحة قريبا بخصوص هذه المناقشات، دون تحديد موعد.

من جهتها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الأربعاء- أنها ماضية في التنسيق مع الفصائل للحفاظ على قرار وطني يمثل الفلسطينيين، وأن “الجرائم الإسرائيلية” لن تؤثر على قراراتها القيادية.

وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي للحركة، في بيان، عقب استهداف وفد حماس المفاوض بالعاصمة القطرية الدوحة، أمس الثلاثاء، إن “الجرائم الإسرائيلية” لن تؤثر على قرارات الحركة القيادية ولا على تنسيقها المتواصل مع مختلف الفصائل للحفاظ على قرار وطني يمثل الكل الفلسطيني في مختلف القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.

وقال بدران إن “الجريمة التي ارتكبها الاحتلال المجرم” في الدوحة تؤكد ما كنا نقوله دوما، بأن هذه ليست دولة عادية، بل مجموعة من العصابات والقتلة والإرهابيين يديرون دولة تملك قدرات عسكرية كبيرة، ويحملون معتقدات متطرفة مبنية على أوهام عنصرية.

وأضاف أن “الاحتلال المجرم” خطر حقيقي على أمن المنطقة واستقرارها، وهو في حرب مفتوحة مع الجميع، وليس مع الشعب الفلسطيني وحده.

وأشار بدران إلى أن رسائل واتصالات وصلت من كافة الفصائل الفلسطينية وشخصيات وطنية ومكونات مجتمعية، تعبر عن تضامنها ومساندتها للحركة في مواجهة هذه الجريمة التي ارتكبها (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، في الدوحة.

ولفت بدران إلى أن دماء قادة حماس ليست أغلى من دماء الأطفال والشيوخ والنساء في غزة وغيرها، مبينا أن الحركة تقاتل من أجل شعبها وتتحرك سياسيا ودبلوماسيا لخدمة القضية الفلسطينية، مؤكدا أن أي قوة في الأرض لن تتمكن من منعهم من ممارسة دورهم الوطني.